Día por el Derecho a Jugar: una nueva jornada para crear y compartir

La Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, a través del Observatorio de Niñez y Adolescencia, junto con la Comisión por el Derecho a Jugar de Olavarría, llevará adelante una nueva edición del festival por el “Día por el Derecho a Jugar” en Olavarría.

La iniciativa, que había sido programada de manera inicial para el primer sábado de este mes, tendrá lugar el próximo sábado 20 de junio en el Centro Cultural San José, ubicado en Riobamba 2949.

La jornada se desarrollará entre las 14 y las 16:30 hs. y estará destinada a niñas, niños, adolescentes y a la comunidad en general, con entrada libre y gratuita. Será la quinta edición consecutiva de esta propuesta que busca promover el juego como un derecho fundamental de las infancias.

Durante la tarde habrá distintas actividades lúdicas y artísticas, entre ellas juegos por postas, propuestas con obstáculos, espacios sensoriales y de percepción corporal, juegos de construcción y exploración, además de iniciativas vinculadas al cuidado de la salud e inclusivas.

También se realizarán talleres de origami y actividades con materiales reciclables, entre otras propuestas recreativas.

Desde el año 2022, Olavarría incorporó oficialmente la celebración del Día por el Derecho a Jugar a su calendario municipal mediante la Ordenanza N.º 4961/22 del Honorable Concejo Deliberante. La normativa prevé además la conformación de una comisión multisectorial encargada de organizar las actividades vinculadas a esta fecha.

Actualmente forman parte de la Comisión por el Derecho a Jugar distintas instituciones educativas, organismos públicos y espacios comunitarios, entre ellos el Observatorio de Niñez y Adolescencia de FACSO-UNICEN, el Jardín Maternal Upa La Lá, el proyecto “Queremos Seguir Jugando” de la Facultad de Ciencias de la Salud (UNICEN), Innovación para la Alfabetización Científico Tecnológica (IPACT) de la Facultad de Ingeniería (UNICEN), el Programa “Infancias, juventudes, políticas públicas y organizaciones sociales” de la Facultad de Ciencias Humanas (UNICEN), institutos de formación docente y técnica, áreas municipales, Jefatura Distrital de Educación y equipos de primeras infancias. También adhieren el Área de Cultura de UNICEN y el Consejo Federal por el Derecho a Jugar.

Como cada año durante el mes de mayo, ciudades y provincias de todo el país que integran el Consejo Federal por el Derecho a Jugar realizan jornadas recreativas en escuelas y espacios públicos con el objetivo de fortalecer políticas públicas que garanticen el acceso al juego como un derecho esencial para las infancias y adolescencias.