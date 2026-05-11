La Plata: agentes de la guardia urbana usarán armas no letales

Tras el debate generado en el Concejo Deliberante, la Municipalidad de La Plata confirmó que inició el proceso de compra de armas no letales para la Guardia Urbana de la ciudad, tal como había propuesto La Libertad Avanza (LLA) en un proyecto de ordenanza que tomó estado parlamentario el último jueves.

"Se van a comprar las pistolas Byrna, ya se inició el proceso de compra", señalaron fuentes de la Comuna y, aunque no dieron precisiones acerca de la cantidad de armas ni de los tiempos que se prevén para la adquisición, sí se supo que la compra estará a cargo de la Secretaría de Seguridad, que conduce Diego Pepe.

Las Byrna son armas no letales que funcionan con aire comprimido o dióxido de carbono y disparan proyectiles con o sin sustancias irritantes. Se trata de dispositivos que ya se usan en la provincia de Córdoba y en varios municipios bonaerenses como Vicente López, Mar del Plata, Lanús y Ezeiza.

De acuerdo con lo informado, a diferencia de las pistolas Taser, que la oposición propuso varias veces -sin éxito- usar en La Plata, las Byrna no requieren de autorización especial de la Provincia para poder ser utilizadas.

Las Byrna, en el centro del debate en el Concejo

La posibilidad de que el Municipio adquiera las pistolas Byrna fue adelantada por el oficialismo en la última sesión del Concejo Deliberante, luego de que el edil libertario Juan Pablo Allan propusiera autorizar al Ejecutivo a dotar a los agentes de la Guardia Urbana de estas pistolas no letales.

Al presentar la iniciativa en el recinto, Allan defendió la necesidad de darle más herramientas a los agentes municipales y cuestionó el rol que asume el Municipio frente a la inseguridad. Sostuvo además que "las Byrna no son armas en términos técnicos, son como un gas pimienta que irrita la piel y los ojos, pero tiene un efecto disuasivo" y pidió que la Guardia Urbana cuente con "chalecos, Byrna y el acompañamiento de un policía de la Provincia armado".

Tras la presentación del proyecto de Allan, el oficialismo sorprendió al revelar que el intendente Julio Alak y su secretario de Seguridad ya estaban trabajando en el tema. El anuncio corrió por cuenta del concejal de Fuerza Patria (FP), Pablo Elías, quien contó que se estaban analizando las experiencias locales e internacionales y los usos de las pistolas no letales.