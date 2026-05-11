Mariana Lestelle criticó el proyecto para restringir las recetas médicas a especialistas

A partir de una noticia que se conoció la semana pasada sobre una modificación que impulsa el gobierno nacional para establecer que sólo los médicos especialistas puedan prescribir determinados medicamentos, la médica Mariana Lestelle publicó en X su opinión.

Lestelle apuntó: “La última genialidad de Lugones, las recetas la tienen que hacer los especialistas…desconoce dos especialidades básicas: la medicina interna y la pediatría, que por formación podemos diagnosticar, medicar y obvio derivar al especialista”.

La intención declarada del proyecto es “que haya un mayor control en el sistema por parte de los especialistas de cada patología y de las instituciones para las que trabajan”.

“Tienen que controlar muy bien el gasto y a los médicos”, les dijo Lugones a los interlocutores de obras sociales y prepagas presentes en una jornada de salud, antes de avisar que el Gobierno está avanzando en la modificación de la Ley de Ejercicio Legal de la Medicina.

La lógica sería que a partir del cambio se acotaría la posibilidad de que cualquier médico pueda recetar todo tipo de medicamento, tema que se vuelve más sensible cuando ese medicamento es de alto precio, según publicó el diario Clarín esta semana.

En ese encuentro entre distintos actores del sistema de salud se hizo balance del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), “cuyo objetivo es reducir la cantidad de causas judiciales acumuladas por demandas de prestaciones”.

Desde la mirada de la médica Lestelle, la consecuencia inmediata de este cambio será “joder al paciente”, ya que deberá acudir a un especialista aun cuando un médico generalista pueda atender su cuadro e indicar un medicamento.

Otra inquietud es cómo se resolverá la situación en los casos en los que no hay un especialista en la población donde se reside o, muy común, los turnos para acceder son extendidos en el tiempo.

Fuentes del Ministerio de Salud aclararon que el proyecto está en análisis y todavía puede tener ajustes. Sobre el cambio propuesto, explicaron que "se propone actualizar el marco normativo que rige el ejercicio profesional. Se impulsa teniendo en cuenta la aparición de nuevas tecnologías, el cambio de la relación paciente-médico, la implementación de nuevos procedimientos médicos y los cambios normativos que fueron surgiendo desde la fecha del dictado de la ley 17.132 que data -nada más ni nada menos- del año 1967, es decir, de hace casi 60 años”.

Agregaron que el cambio de la ley “es necesario a la luz de una nueva realidad que beneficie a los profesionales de la salud en particular y a la sociedad en general, en el marco de una cultura justa de seguridad del paciente, considerando los principios de eficiencia operativa, desburocratización y libertad”.