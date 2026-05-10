Olavarrienses en Liga Argentina: Merchant, el MVP para forzar el desempate

En un Cayetano Arias colmado, Deportivo Viedma volvió a vencer a San Isidro e igualó la serie de Play-Off en la segunda categoría del básquet nacional.

Deportivo Viedma venció 73 a 67 a San Isidro con una gran muestra de carácter en un cotejo donde estuvo durante largos pasajes en desventaja.

En el último período apareció la mejor versión del equipo dirigido por Guillermo Bogliacino y con una estrategia táctica clara y el empuje de su gente, el elenco rionegrino logró pasar al frente con ataques largos y terminó asegurando la necesitada victoria.

El MVP de la noche fue el olavarriense Jeffrey Merchant que aportó 23 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias en 26:59.

El quinto y decisivo partido se disputará el próximo martes 12 de mayo en San Francisco.