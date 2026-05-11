Concesión eléctrica: la Comisión Especial del HCD recibió al síndico de Coopelectric y a representantes de Luz y Fuerza

El pasado viernes, la Comisión Especial sobre la Concesión del Servicio de Energía Eléctrica del Concejo Deliberante de Olavarría recibió a representantes del Sindicato de Luz y Fuerza de Olavarría y posteriormente al síndico titular de Coopelectric, Jorge Raúl Cataldi, en el marco del análisis sobre el futuro de la concesión del servicio eléctrico.

En representación del gremio estuvieron presentes el secretario general Eduardo Amaya, el secretario adjunto Emanuel Tambucci y Ricardo Corso, secretario de Políticas Energéticas.

Durante su exposición, Amaya remarcó la necesidad de sostener el esquema cooperativo, aunque planteó fuertes cuestionamientos a la administración actual. “Las deudas son impagables pero queremos que siga siendo una cooperativa más allá de quien la conduzca”, sostuvo.

El dirigente señaló que actualmente existen menos trabajadores y menos recursos para atender el mantenimiento del servicio y advirtió sobre la falta de cobertura de puestos laborales y cuadrillas. “Ahora estamos emparchando y no tomando soluciones de fondo”, afirmó.

Además, reclamó una mayor participación del gremio dentro del Consejo de Administración de la entidad. “Venimos pidiendo hace tiempo un representante del gremio en el Consejo de Administración” y agregó: “Queremos ser escuchados, en todos estos años nunca nos llamaron a una reunión del Consejo”.

Amaya también cuestionó la continuidad de las mismas autoridades durante décadas. “En el Consejo de Administración están los mismos integrantes desde hace 30 años. Creo que si miramos para atrás debe ser para corregir a futuro”, expresó.

En otro tramo, sostuvo que una eventual privatización sería perjudicial para Olavarría. “No imaginamos que se privatice, sería muy grave para Olavarría. El sector cooperativo debe seguir aunque con muchas modificaciones”, afirmó.

Asimismo, planteó críticas hacia la estructura administrativa de la entidad. “No tenemos gente para trabajar pero sí gerentes, subgerentes y jefes. Así vamos a terminar siempre de la misma manera”, cuestionó.

La exposición del síndico

Posteriormente, la comisión recibió al síndico titular de Coopelectric, Jorge Raúl Cataldi, quien expuso la posición de la cooperativa respecto al vencimiento de la concesión.

Cataldi aseguró que la interpretación de la cooperativa es distinta a la del Ejecutivo municipal. “Ellos aseguran que 18 meses antes del vencimiento del contrato original en 2022 debía manifestarse el interés de continuar con el servicio por otros 30 años y presentó la licencia técnica, pero el municipio no ejerció su derecho de rechazar”, explicó. Cabe aclarar que la licencia técnica recién fue presentada en abril del 2023.

El síndico es responsable del órgano de fiscalización privada de la entidad concesionaria del servicio público esencial. Elegido por la asamblea entre los asociados, debe controlar la administración y asegurar el cumplimiento de la ley, el estatuto y las normas internas.

Consultado sobre las posibles irregularidades en la administración por parte de Coopelectric, Cataldi aseguró no haber detectado ninguna anomalía durante el cumplimiento de sus tareas de supervisión.

Sobre la situación financiera de la cooperativa, el síndico aseguró que “tiene una deuda importante como la mayoría de las cooperativas de la provincia” y atribuyó el problema a cuestiones tarifarias. Según indicó, durante la revisión tarifaria integral iniciada en 2017 no se otorgaron actualizaciones acordes a la inflación, lo que generó un fuerte desfasaje económico.

Cataldi sostuvo además que Olavarría quedó encuadrada en una categoría tarifaria que no refleja sus características territoriales y que la provincia debería avanzar en una recategorización para que pueda recibir más subsidios por parte del Fondo Compensador.

La comisión fue creada mediante el Decreto N° 148/25 con el objetivo de recabar información sobre la concesión y la prestación del servicio en el partido de Olavarría y dictaminar respecto al estado actual del contrato entre la Municipalidad y Coopelectric.