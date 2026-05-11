Barrio por Barrio por partida doble: Villa Mailín-Provincias Unidas y Recalde

Este miércoles se brindará una nueva jornada enmarcada en el Programa Municipal “Barrio por Barrio”, el dispositivo de abordaje integral y territorial que recorre distintos puntos de todo el Partido, acercando a vecinos y vecinas la gestión de trámites y servicios que son brindados por la comuna.

En esta ocasión tendrá la particularidad de brindarse por partida doble, ya que se desplegará, por un lado, en los barrios Villa Mailín y Provincias Unidas y, de manera simultánea, en la localidad de Recalde.

El primero de los operativos tendrá como punto de encuentro el Servicio Municipal Territorial N° 6, ubicado en Mendoza y Balcarce, que desde las 9 horas funcionará como sitio de gestión de los siguientes trámites y dependencias:

Desarrollo Económico:

_ Oficina de Empleo: asesoramiento portal empleo

_ Validación de Identidad en Mi Argentina

_ GIRO: entrega de material informativo sobre la separación y el calendario de recolección. Entrega de EcoBolsas

Protección Ciudadana:

_ SUBE y Boleto Estudiantil

_ Protección ciudadana: Denuncia Ciudadana (robos – hurtos)

_ ⁠Recepción de reclamos en general y asesoramiento en normativa y programas municipales.

Veterinaria:

_ Vacunación antirrábica para perros y gatos

Salud:

_ Vacunación para todas las edades,

_ Turnos para CAPS

_ Control de TA y Glucemia.

_ Continúa el empadronamiento y reempadronamiento de salud.

PID:

_ Inscripciones a Centros de Día, Envión, Callejeadas,

_ Atención espontánea de Servicio Local

Desarrollo Social:

_ Inscripción a Programa Más Vida y PAAC (personas con celiaquía)

Discapacidad:

_ Entrega de planillas e información para la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD);

_ Asesoramiento y seguimiento de trámites;

_ Gestión y orientación para la obtención del Pase Libre Multimodal;

_ Orientación sobre recursos, prestaciones y derechos vigentes.

Deporte y Cultura:

_ Información sobre actividades de Deporte y Cultura

Casa de Tierras y Regularización Dominial:

_ Inscripción a Registro de Demanda Habitacional

_ Asesoramiento sobre regularización dominial

Relaciones Vecinales y defensa del consumidor:

_ Registro de denuncias e inicio de trámites

_ Asesoramiento sobre relaciones vecinales.

Vale destacar que, de manera paralela, distintas cuadrillas municipales realizarán tareas de mantenimiento y limpieza de espacios públicos, para dar una respuesta integral, trabajando de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como lo son Coopelectric y Transportes Malvinas.

Además, se desplegará un dispositivo puerta a puerta que recorrerá la zona para dialogar con vecinos y vecinas y conocer sus principales inquietudes y necesidades, las cuales serán derivadas a las correspondientes áreas municipales.

Barrio por barrio en Recalde

De manera paralela, desde el Municipio de diagramó un dispositivo para poder brindar atención a vecinos y vecinas de Recalde, como así también de localidades rurales linderas.

Será desde las 9:30 horas, en la sede de la Delegación Municipal, donde se contará con la presencia de trabajadores municipales de diversas áreas, tales como Desarrollo Agropecuario, Casa de Tierras y Regularización Dominial, Discapacidad, Personas mayores, Políticas Sociales, Educación, Protección Integral de Derechos y Mujeres, Género y Diversidades.

Se invita a la comunidad a acercarse a gestionar trámites, como así también evacuar inquietudes.