Buscan a una adolescente de 15 años

La Policía busca dar con el paradero de una joven desaparecida este domingo en Olavarría.

De acuerdo al informe oficial, Ingrid Pilar Cáceres Cuevas se ausentó de General Paz y Celestino Muñoz alrededor de las 0:30 horas.

La menor vestía campera de abrigo marrón y debajo otra campera negra con capucha, pantalón largo gris con líneas blancas, zapatillas rosas con cordones blancos y un collar con crucifijo dorado.

Mide aproximadamente 1,70 mts. es de tez trigueña, pelo largo colorado lacio y contextura delgada. Entre otras características que permiten identificarla, se mencionó que tiene un lunar en la mejilla y un tatuaje de mariposas en su mano derecha.

Quienes puedan aportar información sobre su ubicación deben comunicarse al 911 o a los teléfonos de la SubDDI Olavarria (2284) 431062 - 431065.