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Buscan a una adolescente de 15 años

La SubDDI Olavarría intenta dar con el paradero de Ingrid Pilar Cáceres Cuevas. Quienes puedan aportar datos sobre su ubicación deben comunicarse al 911 o a los teléfonos 431062 - 431065.

 

La Policía busca dar con el paradero de una joven desaparecida este domingo en Olavarría.

De acuerdo al informe oficial, Ingrid Pilar Cáceres Cuevas se ausentó de General Paz y Celestino Muñoz alrededor de las 0:30 horas.

La menor vestía campera de abrigo marrón y debajo otra campera negra con capucha, pantalón largo gris con líneas blancas, zapatillas rosas con cordones blancos y un collar con crucifijo dorado.

Mide aproximadamente 1,70 mts. es de tez trigueña, pelo largo colorado lacio y contextura delgada. Entre otras características que permiten identificarla, se mencionó que tiene un lunar en la mejilla y un tatuaje de mariposas en su mano derecha.

Quienes puedan aportar información sobre su ubicación deben comunicarse al 911 o a los teléfonos de la SubDDI Olavarria (2284) 431062 - 431065.

 

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