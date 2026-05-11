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Violento robo a una enfermera en el barrio Sarmiento

El hecho ocurrió el sábado por la noche. Un ladrón en bicicleta le arrebató la mochila y se llevó sus elementos de trabajo, entre ellos, un tensiómetro estetoscopio que pertenecía a su abuelo. 

En la noche del sábado, alrededor de las 22:30, un delincuente en bicicleta abordó a una enfermera que volvía de trabajar y le robó la mochila.

 

Ocurrió en Estrada y Tacuarí -barrio Sarmiento-, a media cuadra del domicilio de la víctima, quien relató a este medio cómo fue el hecho y lamentó la pérdida de sus elementos de trabajo, que además tienen un gran valor sentimental.

 

“Me abordó un chico en bicicleta roja. Me pidió la hora, le dije que no tenía y se abalanzó para quitarme la mochila” contó Diana, y añadió que “yo me resistí y lo empujé mientras pedía ayuda. En un momento me caigo y me pega una patada en la cabeza”.

 

Los elementos que Diana necesita recuperar “son un recuerdo de mi abuelo que ya no está conmigo”, sobre todo un tensiómetro estetoscopio color verde. En la mochila también llevaba un oxímetro, una tijera, un termómetro, las llaves de su casa, anteojos y otros elementos personales y de trabajo. 

 

La denuncia fue radicada en la Comisaría Primera, que trabaja para identificar al delincuente. 

 

 

 

 

 

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