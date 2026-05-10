"Fede" Chingotto y "Ale" Galán lograron su cuarto título de la temporada

La pareja del olavarriense y el madrileño se consagraron campeones del P2 de Asunción que organizó Premier Pádel y sumaron su cuarto título de la temporada.

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a Arturo Coello y Agustín Tapia en el último partido dentro del Complejo Olímpico Paraguayo y fue con victoria en 1 hora y 17 minutos de juego.

El trigésimo tercer enfrentamiento entre las dos mejores parejas del circuito fue victoria de la “Chingalán” por 6/3 y 7/5 con una descollante actuación del representante de Olavarría que fue elegido MVP.

En el primer set, el quiebre de Chingotto y Galán llegó en el quinto juego y la diferencia se hizo irremontable para los N°1 y en el segundo, firmaron el único break del set con Chingotto demostrando su poderío cerrando el partido con una recuperación desde fuera de la pista.