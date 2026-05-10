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 - 10 de Mayo de 2026 | 22:02

"Fede" Chingotto y "Ale" Galán lograron su cuarto título de la temporada

Luego de un inicio complicado en Paraguay, Federico Chingotto y Alejandro Galán cerraron la semana con festejos ya que derrotaron a los “Golden Boys” en la Final y se consagraron campeones.

Fotos: Premier Pádel

La pareja del olavarriense y el madrileño se consagraron campeones del P2 de Asunción que organizó Premier Pádel y sumaron su cuarto título de la temporada.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a Arturo Coello y Agustín Tapia en el último partido dentro del Complejo Olímpico Paraguayo y fue con victoria en 1 hora y 17 minutos de juego.

 

El trigésimo tercer enfrentamiento entre las dos mejores parejas del circuito fue victoria de la “Chingalán” por 6/3 y 7/5 con una descollante actuación del representante de Olavarría que fue elegido MVP.

 

 

En el primer set, el quiebre de Chingotto y Galán llegó en el quinto juego y la diferencia se hizo irremontable para los N°1 y en el segundo, firmaron el único break del set con Chingotto demostrando su poderío cerrando el partido con una recuperación desde fuera de la pista.

 

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