Señalizaron con una bandera el puente de Ruta 3 en reclamo por falta de obras

En una nueva manifestación vinculada al reclamo por el estado de la Ruta Nacional 3 y la paralización de obras viales, vecinos autoconvocados de Las Flores realizaron una intervención simbólica en el puente abandonado ubicado en el cruce de las rutas 3 y 30.

Acompañados por vecinos de la ciudad de Azul, colocaron una bandera argentina con la inscripción “Las Flores”, buscando visibilizar la preocupación existente por la falta de avances en la infraestructura vial y la seguridad en uno de los corredores más transitados de la provincia.

La iniciativa se da en el marco de los reiterados reclamos de usuarios y vecinos por la situación de la Ruta 3, especialmente tras conocerse la paralización de obras en distintos tramos y el deterioro que presenta la traza nacional.

Desde los espacios autoconvocados remarcan que el objetivo es mantener vigente el pedido de reactivación de las obras y mayor compromiso por parte del Estado Nacional, al considerar que se trata de una ruta estratégica tanto para el tránsito particular como para el transporte de carga.

La presencia conjunta de vecinos de Las Flores y Azul también refleja el crecimiento del reclamo regional, que en las últimas semanas sumó distintas expresiones públicas y pedidos relacionados con la seguridad vial y el abandono de la infraestructura nacional.

Días atrás, los vecinos autoconvocados de Las Flores difundieron un comunicado manifestando su preocupación por la paralización de la obra correspondiente al tramo San Miguel del Monte – Gorchs sobre la Ruta Nacional 3.

Según expresaron, se trata de una obra considerada clave para la circulación y seguridad vial, especialmente teniendo en cuenta que por ese corredor transita un importante porcentaje del transporte pesado.

En el escrito, señalaron que el proyecto cuenta con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), aunque indicaron que el Gobierno Nacional “no aumentó el crédito ni la cuota presupuestaria”, situación que habría derivado en la detención de los trabajos. “Se trata de una obra necesaria, por la cual circula el 57% del tránsito pesado”, remarcaron desde el grupo de vecinos.