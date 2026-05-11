“Hombre de Mar” de Cleto Ciocchini en el Centro Cultural “San José”

Ante una nutrida convocatoria, en la tarde del sábado quedó inaugurada la muestra “Hombre de Mar” con obras del reconocido pintor Cleto Ciocchini, en salas del Centro Cultural Municipal San José.

Se trata de una muestra que fue organizada por los nietos del artista, como un gesto de recuperación, archivo y puesta en circulación de su obra. En este sentido, en la apertura estuvieron presente familiares del pintor, quienes en la oportunidad fueron acompañados por la subsecretaria de Cultura Sofía Arévalo y el director de Cultura Diego Lurbe.

La exposición reúne una selección de trabajos que permite recorrer una parte de la prolífica producción del pintor nacido en San Vicente en 1899. Las obras reunidas, que se encuentran en exposición en Olavarría, abordan una pintura atravesada por su relación con el puerto de Mar del Plata y sus trabajadores, al mismo tiempo que despliega una mirada religiosa sobre la cotidianeidad más simple: floreros, niños y paisajes.

En estas obras se celebra la pintura a través de grandes pinceladas y un uso intenso del color, donde las cosas cotidianas adquieren una dimensión simbólica.

En “Hombre de Mar”, la vida portuaria, los pescadores y la atención sobre las cosas simples se vuelven espíritu y carne de la pintura, configurando una mirada que sintetiza la oscilación humanista, entre lo terrenal y lo trascendente.

La muestra puede visitarse de martes a viernes de 8 a 18 horas y sábados, domingos y feriados de 15 a 18 horas. Cabe aclarar que los días lunes, el espacio permanece cerrado al público.