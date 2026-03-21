Biblioteca “Amoroso”: tres décadas de promover la cultura y la lectura

El sábado 28 de marzo a las 17.30 la Biblioteca “Popular Héctor N. Amoroso” celebrará sus 30 años de vida, cumplidos el pasado mes de febrero.

Esta entidad señera en pleno corazón del Barrio Luján se gestó en junio de 1993 gracias a la iniciativa de la Sociedad de Fomento del mismo nombre, con el objetivo de promover la cultura y la lectura en el barrio Luján y tuvo como impulsores a Oscar Bellis y Narciso Barbosa.

Estos presentaron el proyecto a comienzos de la década de 1990. El primer paso fue reunir libros con la colaboración de jóvenes del Rotary Sur (Interac Sur), por entonces con sede en la Sociedad de Fomento.

La posibilidad de brindar un nuevo servicio a la comunidad comenzó a tomar forma y pronto se sumó el apoyo de instituciones escolares, otras bibliotecas de la localidad y autoridades municipales. Se adquirieron títulos sugeridos por las bibliotecarias de los establecimientos educativos del barrio, que además ofrecieron su asesoramiento para enriquecer la colección.

A posteriori las bibliotecarias Liliana Rodríguez y Celia Lizaso, vecinas del barrio, se incorporaron como asesoras del proyecto. Su participación fue fundamental para colaborar activamente en los procesos técnicos de clasificación y organización del material disponible, garantizando así una base sólida para su crecimiento.

Para comenzar a funcionar, la Sociedad de Fomento cedió un pequeño espacio y en febrero de 1996 la Biblioteca abrió sus puertas al público bajo la coordinación de la bibliotecaria Susana Felipe.

En 1997 se iniciaron las gestiones para obtener el reconocimiento de la CONABIP, trámite que se concretó en 1998 junto con la obtención de la personería jurídica.

El crecimiento de usuarios, socios y la demanda constante hicieron que el espacio resultara insuficiente. En 1999, -gracias a un subsidio otorgado por el intendente Helios Eseverri-, se adquirió una casa lindera y tras algunas refacciones en febrero del año 2000 se inauguró oficialmente la nueva sede.

Ubicada en el Centro Cívico del barrio Luján, la Biblioteca se ha consolidado como un espacio fundamental de información, extensión cultural y encuentro social.

Su labor no se ha limitado únicamente a atender las demandas de la comunidad inmediata, sino que ha extendido sus servicios a sectores urbanos, suburbanos y rurales, convirtiéndose en un verdadero puente de conocimiento y cultura.

Con más de 22.000 ejemplares distribuidos en diversos sectores del edificio (bebeteca, sala infantil y juvenil, sala de novelas, textos escolares, de investigación y otros) la Biblioteca ofrece un abanico de posibilidades para todas las edades e intereses.

Además, su propuesta se ha enriquecido con talleres de estimulación cognitiva, tejido, bordado, escritura literaria y otras actividades que fomentan la creatividad, la participación y el aprendizaje colectivo.

También se ha adaptado a los nuevos desafíos tecnológicos, incorporando herramientas digitales y recursos innovadores que amplían el acceso a la información y fortalecen su rol como espacio inclusivo y dinámico.

De esta manera, la Biblioteca no sólo ha preservado y difundido el saber, sino que también ha fortalecido los lazos comunitarios, ha promovido la inclusión y se ha convertido en un motor de desarrollo cultural y social para la región.

Hoy, al cumplir treinta años de trayectoria, la Biblioteca Popular “Héctor Nicolás Amoroso” reafirma su importancia como faro cultural y social.

Tres décadas representan mucho más que un aniversario: son la consolidación de un sueño colectivo que ha acompañado generaciones, ha crecido junto al barrio y ha demostrado que la cultura compartida es una herramienta poderosa para transformar comunidades.