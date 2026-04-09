Presentan el libro "La no violencia en la Argentina"

Este viernes 10 a las 19:30 horas se presentará el libro "La no violencia en la Argentina, el camino que va de Perón a Silo", cuya autora es Miriam Barberena.

El evento será en el Salón Auditorio del Centro Cultural San José (Riobamba entre Belgrano y Dorrego).

Según el programa previsto, a las 19:00 horas será la recepción y 19:30 está programada la presentación.

En primer lugar, se desarrollará el análisis y consideraciones de la obra a cargo de su autora, luego tendrá lugar la lectura de un fragmento de "La comunidad organizada" como un acto lanzado al futuro, por la docente y Bibliotecaria María Celia Lizaso.

Se habilitará luego un espacio de diálogo con la audiencia presente y para cerrar se presentará el grupo musical local integrado por José Pablo Chuju Ávalos, Obdulio Castañares y Omar Cabezas.

Con cada compra de un ejemplar se beneficia a los Talleres Protegidos de Olavarría.