La Biblioteca Popular Collinet suma Arteterapia a su propuesta de talleres

La Biblioteca Popular Armando Collinet incorpora a su agenda de talleres una propuesta especialmente pensada para los más chicos: Arteterapia. Se trata de un espacio que combina la expresión artística con el bienestar emocional, destinado a niños y niñas de 5 a 10 años.

El taller estará a cargo de la psicopedagoga Sandra Sanabria y se desarrollará los viernes de 15 a 17 horas. Iniciará en el mes de mayo y se desarrollará en Alsina 2659.

La arteterapia es una disciplina que utiliza el arte como herramienta de expresión, comunicación y desarrollo personal. A través del dibujo, la pintura y otras técnicas plásticas, los niños y niñas tienen la oportunidad de explorar sus emociones, desarrollar su creatividad y fortalecer su autoestima en un ambiente contenido y lúdico.

Las personas interesadas en inscribir a niños y niñas, pueden hacerlo personalmente en la sede de la Biblioteca, ubicada en Alsina 2659, o comunicarse por WhatsApp al 2284-545589. También pueden escribir a través de Instagram (@biblioarmandocollinet), Facebook (Biblioteca Popular Armando Collinet) o al correo electrónico biblioarmandocollinetredes@gmail.com.