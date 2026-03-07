Abierta la inscripción a talleres en la Biblioteca Collinet

La Biblioteca Popular Armando Collinet brindará diversos talleres a partir del mes de abril. Se trata de propuestas destinadas a niños, niñas y adultos. Hay cupos disponibles y las inscripciones ya están abiertas.
La oferta incluye cinco propuestas:
- "Pequeñas historias, grandes mundos", a cargo de Antonella Olmedo. Está dirigido a niños y niñas de 4 a 6 años. Se desarrollará los viernes de 14 a 15:30 horas.
- Arteterapia, coordinado por Sandra Sanabria. Es para niños y niñas de 5 a 10 años. Se realizará los viernes de 16 a 17:45 horas.
- Oratoria, con Agustina Teixeira. Destinado a adultos. Se desarrollará los lunes de 14 a 15:30 horas y tendrá una duración de cuatro encuentros.
- Escritura Creativa, a cargo de Diego Javier Rojas. Destinado a adultos. Contará con dos turnos disponibles: jueves de 9:30 a 10:30 horas y lunes de 18:30 a 19:30 horas.
- Club de Lectura, coordinado por Elena Caprani, para adultos. Se llevará adelante los martes de 14 a 15:30 horas.
Todas las propuestas inician en abril. Para consultas e inscripciones, la comunidad puede comunicarse por WhatsApp al 2284-545589, por Instagram (@biblioarmandocollinet), por Facebook (Biblioteca Popular Armando Collinet), por correo electrónico a biblioarmandocollinetredes@gmail.com, o acercarse personalmente a Alsina 2659.