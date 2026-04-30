Torneo Unión Regional Deportiva: la 9° otra vez con confirmación

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida volvió a programar la 9° fecha luego de la suspensión masiva por el alerta meteorológica del pasado domingo.

La trascendental fecha, tuvo disputa parcial de la actividad el pasado fin de semana y decretó la eliminación de Loma Negra y Sierra Chica, pero se completará entre viernes y domingo.

En representación de la LFO completarán la fecha Espigas, Colonias y Cerros, San Martín, Hinojo, Racing, El Fortín, Ferro, Embajadores, Estudiantes y Municipales con mayoría de presentaciones en condición de visitante.

La programación:

Zona A

Domingo:

13:00 hs.: Colonias y Cerros vs. Independiente -en Embajadores-

15:00 hs.: Espigas vs. Cemento Armado -en Hinojo-

15:30 hs.: Boca vs. Alumni Azuleño

Zona B

15:00 hs.: Juventud vs. Hinojo

15:00 hs.: Barracas vs. Racing

16:00 hs.: San Martín vs. Sportivo Piazza

16:00 hs.: Vélez vs. Jorge Newbery -en Piazza-

Zona C

15:00 hs.: Lilán vs. El Fortín

15:45 hs.: Ferro vs. Ingeniero Newbery

Zona D

Viernes:

17:00 hs.: Empleados vs. Embajadores

Domingo:

15:00 hs.: Municipales vs. Platense

15:30 hs.: Racing (L) vs. Estudiantes