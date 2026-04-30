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 - 30 de Abril de 2026 | 14:45

Torneo Unión Regional Deportiva: la 9° otra vez con confirmación

El Torneo Unión Regional Deportiva debió reorganizar el calendario tras la suspensión de la gran parte de la fecha y la anteúltima, tiene nuevo cronograma.

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida volvió a programar la 9° fecha luego de la suspensión masiva por el alerta meteorológica del pasado domingo.

 

La trascendental fecha, tuvo disputa parcial de la actividad el pasado fin de semana y decretó la eliminación de Loma Negra y Sierra Chica, pero se completará entre viernes y domingo.

 

En representación de la LFO completarán la fecha Espigas, Colonias y Cerros, San Martín, Hinojo, Racing, El Fortín, Ferro, Embajadores, Estudiantes y Municipales con mayoría de presentaciones en condición de visitante.

 

La programación:

Zona A

Domingo:

13:00 hs.: Colonias y Cerros vs. Independiente -en Embajadores-

15:00 hs.: Espigas vs. Cemento Armado -en Hinojo-

15:30 hs.: Boca vs. Alumni Azuleño

 

Zona B

15:00 hs.: Juventud vs. Hinojo 

15:00 hs.: Barracas vs. Racing 

16:00 hs.: San Martín vs. Sportivo Piazza 

16:00 hs.: Vélez vs. Jorge Newbery -en Piazza-

 

Zona C

15:00 hs.: Lilán vs. El Fortín 

15:45 hs.: Ferro vs. Ingeniero Newbery

 

Zona D

Viernes:

17:00 hs.: Empleados vs. Embajadores 

Domingo:

15:00 hs.: Municipales vs. Platense

15:30 hs.: Racing (L) vs. Estudiantes 

 

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