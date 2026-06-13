La charla “¿Por qué Olavarría es Ciudad Belgraniana?” se llevará adelante el jueves 18 desde las 14 hs. en la sede del Centro Cultural Universitario, San Martín 1955. La misma estará a cargo del Mag. Germán López, miembro de la Asociación Cultural Belgraniana de Olavarría.

En junio de 2025, el Honorable Concejo Deliberante declaró a Olavarría como “Ciudad Belgraniana”, en reconocimiento a su estrecho vínculo histórico, cultural e institucional con el legado de Manuel Belgrano.

El punto de partida de este proyecto fue destacar la riqueza histórico patrimonial que cuenta nuestra ciudad al preservar el único retrato original, para el que posó, el General Manuel Belgrano en la misión diplomática a Londres en 1815, pintado por el reconocido artista francés Francois Casimir Carbonnier. Este importante legado se suma a la presencia de instituciones, monumentos y espacios públicos que mantienen viva su memoria.

La distinción también reconoce la vigencia de los valores que promovió Belgrano —la educación, el trabajo, la producción y el bien común—, profundamente ligados a la identidad y al desarrollo de Olavarría.