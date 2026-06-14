Torneo Unión Regional Deportiva: Estudiantes ganó la primera Semifinal y dejó sin invicto a El Fortín

En el estadio central del Parque Guerrero, arrancó una de las semifinales del certamen organizado por las Ligas de Olavarría, Bolívar, Azul y Laprida y fue con victoria de Estudiantes.

El “Bataraz” venció 1 a 0 a El Fortín en la primera “Semi”, está a 90´ minutos de la Final y se quedó con el invicto visitante. Manuel Abentín anotó el único gol del partido a los 55´.

En un partido de trámite parejo, los dirigidos por Mauricio Peralta tuvieron las chances más claras, aprovecharon una y tomaron ventaja en la “Semi” ante el elenco “Fortinero” que llegaba invicto.

Les costó a ambos amigarse con el balón, pero el primer aviso fue “albinegro”. Candia habilitó a Abentín a los 7´ y el delantero, estrelló su remate en el palo.

También lo tuvo Peralta algunos minutos después, pero la pelota se fue apenas desviada, para que después reaccionara la visita y empezara a dominar las acciones aunque sin inquietar a Biscardi.

En el complemento, Manuel Abentín no desaprovechó la que tuvo y tras ganar en velocidad a la defensa rival, definió cruzado cuando ingresaba al área para abrir el marcador cuando iban 55´.

Sintió el golpe el equipo conducido por Miguel Diorio que comenzó a jugar mejor. Aparecieron Ruiz, Lareu y Maldonado y encabezaron las ofensivas, pero recién a los 82´ tuvo su primera chance clara cuando Ponce probó a Biscardi desde lejos.

Le faltó profundidad a la visita ante un Estudiantes que se replegó bien y sostuvo la ventaja hasta el final de la fría tarde dominical.

Síntesis Estudiantes – El Fortín:

Estadio: Parque Guerrero

Árbitro: Nicolás Rodríguez

Estudiantes (1): Ramiro Biscardi; Diego San Julián, Manuel Garrido, Leonardo Vitale, Enzo Leguizamón; Gerónimo Candia (B. Zalazar), Juan Areco, Rodrigo Garro (B. Peralta), Franco Peralta (L. Braun), Manuel Abentín (G. Pelaytay); Joaquín Stular (J. Masson). DT- Mauricio Peralta

El Fortín (0): Facundo Piecenti; Luna, Hugo Larregina, Uriel Ruiz, Paulo Ponce; Nicolás Lareu, Bernardo Junger, Edgardo Maldonado, Mateo Guevara; Alejandro Bianciotto (A. Ruppel), Leonardo Benito (F. Carneri). DT- Miguel Diorio

Amonestados: Candia, Leguizamón (CAE); Larregina, Ruiz, Maldonado, Benito (EF)

Expulsados: No hubo

Goles: 10´ ST Manuel Abentín (CAE)