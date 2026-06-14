Olavarría bajo alerta amarilla por frío: la mínima fue de -5.2º

El domingo en la Ciudad marcó un fuerte descenso de temperatura, con una mínima de -5.2º a las 6:40 con un paisaje completamente blanco producto de la fuerte helada que cayó durante la madrugada y que continuó aún con los primeros rayos del sol.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para Olavarría y casi la totalidad de la provincia de Buenos Aires que se mantendrá vigente durante toda la jornada.

A las 9 el termostato de la Estación Meteorológica Local arrojó que la temperatura aún se encontraba bajo cero, en -2.8º. La máxima anunciada para este domingo es de 9º para la tarde.