Olavarría bajo alerta amarilla por frío: la mínima fue de -5.2º | Infoeme
Domingo 14 de Junio 2026 - 10:13hs
°
Domingo 14 de Junio 2026 - 10:13hs
Olavarría
°
Infoeme
 |  informacion-general
 |  Alerta amarillo por Frío
 |  Heladas
 - 14 de Junio de 2026 | 09:29

Olavarría bajo alerta amarilla por frío: la mínima fue de -5.2º

La advertencia fue publicada por el Servicio Meteorológico Nacional por las bajas temperaturas en la zona. La helada del domingo dejó paisajes blancos en la Ciudad, que se mantuvieron aún con la aparición del sol.

El domingo en la Ciudad marcó un fuerte descenso de temperatura, con una mínima de -5.2º a las 6:40 con un paisaje completamente blanco producto de la fuerte helada que cayó durante la madrugada y que continuó aún con los primeros rayos del sol. 

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para Olavarría y casi la totalidad de la provincia de Buenos Aires que se mantendrá vigente durante toda la jornada. 

 

A las 9 el termostato de la Estación Meteorológica Local arrojó que la temperatura aún se encontraba bajo cero, en -2.8º. La máxima anunciada para este domingo es de 9º para la tarde.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME