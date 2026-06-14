La “Chingalán” no pudo en súper tie-break y es subcampeona

Terminó el Valencia P1 de Premier Pádel y fue con derrota en el último partido para la pareja del olavarriense y el madrileño en un maratónico enfrentamiento.

Federico Chingotto y Alejandro Galán nuevamente cayeron ante los “Golden Boys” en un partidazo por un título. Fue 7/6, 1/6 y 6/7 tras 2 horas y 14 minutos de juego.

En La Fonteta, la definición empezó con el golpe del olavarriense que necesitó intervención médica, pero tras algunas molestias, el primer set terminó siendo para los N°2.

Coello y Tapia se recuperaron en el segundo set y se impusieron con autoridad para dejar todo en pardas y llevar la definición por un nuevo título a la tercera manga donde se vio una verdadera definición.

El “Súper-Clásico” inició el definitorio con ventaja para el equipo del olavarriense, pero llegó la respuesta de los “Golde Boys” a pesar de que la “Chingalán” sacó para campeonato.

En el desempate, Chingalán arrancó mejor y tomó una ventaja de 4-1 gracias a dos mini quiebres. Ambas parejas mantuvieron luego sus servicios y el marcador llegó a 5-2. Sin embargo, Tapia y Coello iniciaron una remontada espectacular y se impuso 7 a 6 para quedarse con el título.

La dupla N°1 del mundo conquistó su cuarto título de la temporada y el segundo consecutivo.