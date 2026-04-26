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Domingo 26 de Abril 2026 - 18:48hs
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 - 26 de Abril de 2026 | 18:20

Torneo Unión Regional Deportiva: derrota y eliminación para Sierra Chica 

Domingo de poca actividad para los equipos de Olavarría en el Torneo Unión Regional Deportiva. Sierra Chica fue el único equipo que se presentó y perdió.

Foto: Milanjo Villanueva

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida tuvo pocos partidos en la 9° fecha y fue derrota para el único representante olavarriense.

 

Sierra Chica fue el único que tuvo acción este domingo de los equipos de Olavarría y en su viaje a Bolívar, perdió y quedó sin chances de acceder a los Play-Off.

 

Además, la programación -que sólo se jugó en Bolívar-, tuvo victoria de Bull Dog en condición de visitante y empate entre Bancario y Urdampilleta.

 

La anteúltima fecha del Torneo Interligas había iniciado con derrota de Loma Negra que también quedó eliminado y fueron suspendidos los partidos en jurisdicción de Olavarría, Azul, Laprida y La Madrid por el alerta meteorológico vigente para la Región.

 

Los resultados:

Primera División:

Zona C

Casariego 1 (Santiago Riccobene, e/c) – 0 Sierra Chica 

Bancario 1 (Benjamín Cabral) – 1 (Cayetano López) Urdampilleta

Zona D

Pirovano 0 – 3 (Alex Benítez -2-, Luciano Schiebelbain) Bull Dog

 

Sub21:

Zona C

Casariego 2 (Tobías Espinosa -2-) – 0 Sierra Chica

Bancario 1 – 2 Urdampilleta

Zona D

Pirovano 2 – 2 Bull Dog

 

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