Fútbol Menor: la fecha tuvo actividad parcial por la lluvia

La 10° fecha del primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas se jugó de forma parcial en varios escenarios.
Sin enfrentamientos con 6 partidos pasó la fecha que contó con dos suspensiones por lluvia, otra por no presentación y varias goleadas.
Estudiantes, Embajadores, Ferro, Municipales y El Fortín ganaron en todas sus presentaciones y Racing sobre tres duelos, se impuso en dos.
Los resultados:
En Décima:
Villa Mailín 0 – 8 Estudiantes
El Fortín 9 – 0 Sierra Chica
Racing 0 – 2 Hinojo
Ferro 2 – 0 San Martín
En Novena:
El Fortín 3 – 0 Sierra Chica
Racing 1 – 0 Hinojo
En Octava:
Villa Mailín 0 – 5 Estudiantes
Ferro 3 – 0 San Martín
En Séptima:
Municipales 2 – 1 Colonias y Cerros
Luján 1 – 5 Embajadores
Villa Mailín 0 – 20 Estudiantes
Racing 3 – 0 Hinojo
En Sexta:
Luján – Embajadores (no se jugó)
El Fortín 3 – 0 Sierra Chica
Ferro – San Martín (suspendido)
En Quinta:
Municipales 5 – 0 Colonias y Cerros
Luján 0 – 4 Embajadores
Ferro – San Martín (suspendido)