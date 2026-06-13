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 - 13 de Junio de 2026 | 21:26

Fútbol Menor: la fecha tuvo actividad parcial por la lluvia

En la jornada de este sábado tuvo continuidad el Torneo Apertura “Mario Buceta”, pero la fecha se jugó de forma parcial por la lluvia.

Foto: Verito Fotografías

La 10° fecha del primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas se jugó de forma parcial en varios escenarios.

 

Sin enfrentamientos con 6 partidos pasó la fecha que contó con dos suspensiones por lluvia, otra por no presentación y varias goleadas.

 

Estudiantes, Embajadores, Ferro, Municipales y El Fortín ganaron en todas sus presentaciones y Racing sobre tres duelos, se impuso en dos.

 

Los resultados:

En Décima:

Villa Mailín 0 – 8 Estudiantes 

El Fortín 9 – 0 Sierra Chica 

Racing 0 – 2 Hinojo 

Ferro 2 – 0 San Martín 

 

En Novena:

El Fortín 3 – 0 Sierra Chica

Racing 1 – 0 Hinojo  

 

En Octava:

Villa Mailín 0 – 5 Estudiantes 

Ferro 3 – 0 San Martín 

 

En Séptima:

Municipales 2 – 1 Colonias y Cerros

Luján 1 – 5 Embajadores 

Villa Mailín 0 – 20 Estudiantes 

Racing 3 – 0 Hinojo 

 

En Sexta:

Luján – Embajadores (no se jugó)

El Fortín 3 – 0 Sierra Chica 

Ferro – San Martín (suspendido)

 

En Quinta:

Municipales 5 – 0 Colonias y Cerros

Luján 0 – 4 Embajadores 

Ferro – San Martín (suspendido)

 

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