Fútbol Menor: la fecha tuvo actividad parcial por la lluvia

La 10° fecha del primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas se jugó de forma parcial en varios escenarios.

Sin enfrentamientos con 6 partidos pasó la fecha que contó con dos suspensiones por lluvia, otra por no presentación y varias goleadas.

Estudiantes, Embajadores, Ferro, Municipales y El Fortín ganaron en todas sus presentaciones y Racing sobre tres duelos, se impuso en dos.

Los resultados:

En Décima:

Villa Mailín 0 – 8 Estudiantes

El Fortín 9 – 0 Sierra Chica

Racing 0 – 2 Hinojo

Ferro 2 – 0 San Martín

En Novena:

El Fortín 3 – 0 Sierra Chica

Racing 1 – 0 Hinojo

En Octava:

Villa Mailín 0 – 5 Estudiantes

Ferro 3 – 0 San Martín

En Séptima:

Municipales 2 – 1 Colonias y Cerros

Luján 1 – 5 Embajadores

Villa Mailín 0 – 20 Estudiantes

Racing 3 – 0 Hinojo

En Sexta:

Luján – Embajadores (no se jugó)

El Fortín 3 – 0 Sierra Chica

Ferro – San Martín (suspendido)

En Quinta:

Municipales 5 – 0 Colonias y Cerros

Luján 0 – 4 Embajadores

Ferro – San Martín (suspendido)