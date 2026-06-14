Liga Pre-Federal Formativa: Estudiantes perdió, pero pasó de ronda

El equipo U17 femenino de Estudiantes no pudo sumar una nueva victoria en el certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet, pero por mayor diferencia, clasificó.

El “Bataraz” cayó 46 a 40 ante 9 de Julio en el segundo punto de la serie y con la igualdad en 1, el equipo olavarriense clasificó a Semifinales por mayor diferencia de puntos. Trinidad Castañares fue la máxima anotadora "albinegra" con 12 puntos.

Al igual que sucediera en la jornada sabatina, las olavarrienses fueron en desventaja todo el partido, tuvieron un muy mal inicio y a pesar de imponerse en los tres cuartos siguientes, terminó sufriendo.

Apenas tres puntos en diez minutos complicaron la clasificación del “Bata”, pero la mejora llegó tras el segundo parcial donde comenzó a encontrar más gol y a pesar de la derrota limó una importante diferencia y aseguró su clasificación a Semifinales.

Síntesis Estudiantes – 9 de Julio:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Suárez, D. y Carusso, M.

Estudiantes (40): Bringas (1), Barrera (4), García Maroa (11), Chantiri (1), Clementi (0) -FI- Bonifacio (1), Elbey (0), Bellinzoni (9), Cebrero (0), Castañares (13). DT- Delfina Rodríguez

9 de Julio (46): Severini (0), Sorzini (12), Maggi (3), Sagasti (6), Sierra (7) -FI- Fernández (0), Pratdessus (1) Borsettti (1), Schatz (0), Alarcón (16). DT- Gustavo Candia

Parciales: 3 – 21; 12 – 29; 28 – 40 y 40 – 46