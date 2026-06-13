Embajadores tiene nuevo DT: dejó Di Carlo y llegó el “Pipi” San Julián

Luego de la eliminación en el Torneo Unión Regional Deportiva y pensando en el inicio de la “Copa Juan Domingo Marinangeli”, Embajadores confirmó a Jonathan San Julián como nuevo DT.

“Pipi” San Julián reemplazará, ni más ni menos, que, a Fernando Di Carlo, según anunció la entidad en las últimas horas. San Julián, que ya trabajaba en la institución, había sido DT temporario en las últimas presentaciones del elenco tras las expulsiones de Di Carlo y Clemente.

“Se cierra una etapa y comienza otra. Fernando Di Carlo deja de estar al frente de nuestro Plantel Superior. Desde hoy, Jonatan ‘Pipi’ San Julián será el encargado de conducir al plantel. Le deseamos muchos éxitos en este nuevo desafío y lo acompañamos en esta etapa que comienza”, expresaron en redes sociales.