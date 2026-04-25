Torneo Unión Regional Deportiva: Loma Negra perdió y se despidió

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida inició con la anteúltima fecha con derrota y eliminación para Loma Negra.

En Bolívar, el “Celeste” perdió 3 a 1 ante Balonpié y quedó sin chances de clasificación a los Play-Off del Torneo Interligas.

Joaquín Jaremko, Panaro y Santiago Tomassi marcaron los goles del elenco ganador, mientras que el descuento del equipo de Villa Alfredo Fortabat fue obra de Axel Leonardo.

Con la derrota los dirigidos por Nicolás Rosales quedaron sin chances de clasificación en la Zona 1.

El resto de la programación, debería jugarse en el transcurso del domingo, pero el alerta meteorológico reinante pone en suspenso el normal desarrollo. Se defnirá a primera hora.