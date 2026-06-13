Avanzan las obras de ampliación y reformas en la Escuela Primaria Nº 60

El intendente Maximiliano Wesner visitó las obras de ampliación y reformas en la Escuela Primaria Nº 60, que se encuentran en marcha actualmente, que permitirán mejorar las condiciones edilicias de la institución y brindar espacios más adecuados para estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa.

El proyecto contempla la construcción de un aula nueva que se ubicará en el sector del patio, una obra que permitirá ampliar la capacidad del establecimiento y acompañar las trayectorias educativas.

Asimismo luego se avanzará con la remodelación de la cocina y el depósito, con la finalidad de reorganizar el espacio en su conjunto con el comedor y para generar un ambiente para el armado de todas las oficinas administrativas.

Las tareas comprenden las adecuaciones de la cubierta del techo mediante la modificación de pendientes para optimizar el escurrimiento del agua y la impermeabilización con me membrana, la reubicación de aberturas, la reconstrucción del piso del patio, el revestimiento del baño de docentes, y colocación de nuevos pisos en distintos sectores.

La remodelación involucra trabajos de albañilería, revoque grueso y fino en exterior, pintura de todo el interior y exterior, carpinterías, rejas, fachada, y los trabajos de instalación eléctrica, sanitaria y de gas. Además se incorporará nuevo equipamiento en los espacios intervenidos, incluyendo muebles bajo mesada para la cocina y de guardado.

Las obras surgen de un plan de trabajo elaborado a partir de un relevamiento conjunto por el Consejo Escolar y el Municipio de Olavarría, que contempla las principales demandas en materia de infraestructura de los establecimientos del distrito.

En este sentido las intervenciones son definidas a partir del diálogo permanente con equipos directivos, quienes aportan su experiencia y conocimiento sobre las necesidades de cada comunidad educativa.

De esta manera el Municipio continúa impulsando acciones concretas para mejorar la infraestructura escolar, garantizando espacios adecuados y el desarrollo de las diferentes actividades educativas.

En el establecimiento el Intendente fue recibido por directivos y equipo docente y fue acompañado además por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña, junto al equipo del área.