LUIS PEDRO LARIN “EL NEGRO” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 3 de abril de 2026 a los 83 años. Su esposa Silvia Stanfield. Sus hijos Hugo Juan y Romina Dumerauf; su hija política Jesica Espindola; sus nietos: Ludmila, Rodrigo y Keyla Dumerauf. Sus hijos del corazón: Rosalía Beatriz Rojas, Jesús Ismael Rojas, Silvia Raquel Rojas, Cristian Adolfo Rojas y Sergio Fabián Rojas. Sus hijos políticos del corazón: Bachi Doucede, Matías Domínguez, Fernanda Domínguez y Daiana Hoffmann. Sus nietos del corazón: Kevin Rodríguez, Rocío Doucede, Axel Román Rojas, Axel Federico Rojas, Thiago Doucede, Dafne Rojas, Matias Domínguez, Renzo Domínguez, Gonzalo Domínguez y Gio Rojas. Sus nietos políticos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Villa Mailín, nacido en Olavarría. Jubilado albañil.