ELSA HAYDEE MOSSUTTO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 26 de abril de 2026 a los 73 años.

Sus hijas Natacha y Yesica Ranni. Su hijo político Walter Hernández. Sus nietos Demian, Valentín, Gonzalo y Ludmila. Su bisnieta Isabella. Sus hermanos y demás familiares participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento "D", de 16 a 20 horas - Reabre el lunes a las 8. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz, lunes 27/4/2026 a las 10:30.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Vecina del barrio Mariano Moreno, nacida en Olavarría. Ama de casa jubilada