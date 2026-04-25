OLGA MARÍA CASTILLO VIUDA DE ARRATIBEL (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 24 de abril de 2026 a los 80 años. Sus hijos: María Inés y César Luis Arratibel; su hijo político Rubén Giménez; sus nietos: Severiano y Diego Giménez; su nieta política Ludmila Real; sus bisnietos: Benicio e Ignacia Giménez y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", sábado 25 de 09:30 a 13:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, sábado 25 a las 13:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Santa Isabel, nacida en Olavarría. Jubilada y pensionada.