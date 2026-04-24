“El buen nombre y honor es lo primero que uno tiene”

El eco de la acusación en el recinto del HCD olavarriense no tardó nada en llegar a Tandil.

El rector de la Unicen, Marcelo Aba, reveló este viernes en horas del mediodía que el departamento de asuntos legales de la casa de altos estudios tomó cartas en el asunto que lo vincula con la malversación de fondos destinados a la obra de ampliación y remodelación de la sede de la Facultad de Ciencias de la Salud de Olavarría.

La denuncia fue formulada este jueves en la cuarta sesión de 2026 del Concejo Deliberante de Olavarría por la concejal libertaria Eugenia Dumerauf.

“El tema ha sido derivado a la parte legal de la Universidad, porque en un ámbito de la importancia de un Concejo Deliberante ese tipo de denuncias tienen que ser probadas” dijo Aba y añadió que “no hay absolutamente nada de eso, lo sabe el decano de la Facultad en la propia ciudad y lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo”.

“Las partidas han sido suspendidas, pero para llevar tranquilidad y poniéndolo en el contexto, casualmente aparecen denuncias en este caso contra el rector, pero contra la Universidad, cuando la Universidad llama otra vez a movilizarnos en defensa de la educación pública y de la ley” afirmó Aba.

“Es llamativo que siempre este tipo de cuestiones aparezcan alrededor de las movilizaciones o cuando están en debate en el Parlamento leyes que buscan encauzar los problemas que está atravesando la Universidad” planteó.

Sobre el caso particular de esta acusación de la concejal libertaria Eugenia Dumerauf, reiteró que “está en manos de la asesoría legal de la universidad. Lo que puedo decir para demostrar la falacia que significa lo que ha dicho esta edil es que la obra de la fachada de la Universidad no ha recibido desde diciembre de 2023 un solo centavo de ninguna vía: ni de la propia Universidad, ni del Gobierno nacional, ni del Gobierno provincial, ni de ninguna otra fuente”.

“Partiendo de eso es imposible haber desviado fondos a esa obra, porque no se ha colocado un solo tornillo. A partir de allí lo demás es lo que todos conocen, que el Gobierno nacional tomó la decisión de frenar la obra pública” sumó.

Aba dijo que desde el rectorado se están haciendo “enormes esfuerzos en adelantar fondos de la Universidad para tratar de terminar un sector y hoy estamos teniendo problemas para ingresar a ese sector que adelantamos con fondos propios porque seguimos en enredados con toda la cuestión legal, porque el Gobierno nos dice que no va a financiar la obra, pero tampoco le da de baja, con lo cual los contratos siguen vigentes y las responsabilidades legales también”.

“Toda la información está a disposición de toda la ciudadanía y en eso tenemos la más absoluta tranquilidad” subrayó.

Para finalizar, expresó que “para alguien que ha dedicado su vida a la función pública en una universidad, el buen nombre y honor es lo primero que uno tiene, así que serán ellos (el departamento legal) los que se encargarán de ver cuál es el camino que corresponde”.

“Esto tiene la gravedad suficiente como para no dejarlo pasar como justamente -valga la redundancia-, un comentario dicho al pasar” resaltó el rector de la Unicen y remarcó que “conlleva una denuncia, porque hablar de desvío de fondos constituye ya una figura y por lo tanto necesito que se aclare”.