El Torneo Interligas tiene a los cuatro mejores equipos 

El certamen que organizan en conjunto las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completaron los Cuartos de Final con festejos para El Fortín, Estudiantes, Racing y Balonpié.
En tres escenarios olavarrienses y en Bolívar se conocieron a los equipos que jugarán Semifinales.
En el Parque Guerrero, Estudiantes aprovechó el aporte goleador de Manuel Abentín y aseguró su presencia en la ronda de Semifinales y en el Ricardo Sánchez, El Fortín estiró su invicto y goleó a San Martín.
Además, en Bolívar, también fue goleada para Balonpié y en el Buglione Martinese, Racing se impuso por penales en una nueva edición del clásico moderno del fútbol olavarriense.
Los resultados:
Primera División:
El Fortín 3 (Edgardo Maldonado, Mateo Guevara, Enzo Barrientos) – 0 San Martín. Global: 4-0
Estudiantes 2 (Manuel Abentín -2-) – 0 Embajadores. Global: 2-0
Racing 1 (Braian Bortolotti) – 1 (Rodrigo Vivas e/c) Ferro. Global: 2-2. Penales: 3-2
Balonpié 3 (Elías Gutiérrez, Nicolás Coviella -2-) – 0 Cemento Armado. Global: 3-0
Sub21:
Balonpié 1 (Tomás Antoniano) – 2 (Benjamín Montinez, Diego Vidal) Boca. Global: 1-3
Lilán 2 (Emir Alegre, Alan Correa) – 1(Juan Bautista Alberdi) Juventud. Global: 3-3. Penales: 3-4
El Fortín 1 – 2 (Agustín Lara) Hinojo. Global: 5-2
Martes:
16:00 hs.: Embajadores vs. Ferro