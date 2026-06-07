El Torneo Interligas tiene a los cuatro mejores equipos 

El certamen que organizan en conjunto las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completaron los Cuartos de Final con festejos para El Fortín, Estudiantes, Racing y Balonpié.

En tres escenarios olavarrienses y en Bolívar se conocieron a los equipos que jugarán Semifinales.

En el Parque Guerrero, Estudiantes aprovechó el aporte goleador de Manuel Abentín y aseguró su presencia en la ronda de Semifinales y en el Ricardo Sánchez, El Fortín estiró su invicto y goleó a San Martín.

Además, en Bolívar, también fue goleada para Balonpié y en el Buglione Martinese, Racing se impuso por penales en una nueva edición del clásico moderno del fútbol olavarriense.

Los resultados:

Primera División:

El Fortín 3 (Edgardo Maldonado, Mateo Guevara, Enzo Barrientos) – 0 San Martín. Global: 4-0

Estudiantes 2 (Manuel Abentín -2-) – 0 Embajadores. Global: 2-0

Racing 1 (Braian Bortolotti) – 1 (Rodrigo Vivas e/c) Ferro. Global: 2-2. Penales: 3-2

Balonpié 3 (Elías Gutiérrez, Nicolás Coviella -2-) – 0 Cemento Armado. Global: 3-0

Sub21:

Balonpié 1 (Tomás Antoniano) – 2 (Benjamín Montinez, Diego Vidal) Boca. Global: 1-3

Lilán 2 (Emir Alegre, Alan Correa) – 1(Juan Bautista Alberdi) Juventud. Global: 3-3. Penales: 3-4

El Fortín 1 – 2 (Agustín Lara) Hinojo. Global: 5-2

Martes:

16:00 hs.: Embajadores vs. Ferro