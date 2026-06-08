Los docentes universitarios volverán a parar entre el 16 y el 20 de junio

Los docentes universitarios anunciaron un paro nacional de una semana que se extenderá desde el martes 16 hasta el sábado 20 de junio en todas las universidades públicas del país.

La medida fue definida por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y Conadu Histórica, en medio del conflicto con el Gobierno nacional por el financiamiento del sistema universitario y la actualización salarial del sector.

El reclamo apunta principalmente a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y a la falta de convocatoria a negociaciones paritarias.

En sus redes sociales Adunce (que agrupa a los docente de la Unicen), publicó: "El plenario de secretarios y secretarias generales, reunido el 5 de junio, evaluó la situación y resolvió continuar el plan de lucha con un paro de una semana completa del 16 al 20 de junio; promover las acciones conjuntas con el Frente Sindical Universitario, como las clases públicas frente a Tribunales de CABA y de otras ciudades del país el próximo 9 de junio, y acciones en Rosario y Palacio Pizzurno los días 11 y 16 de junio respectivamente".

"Ante las noticias y trascendidos sobre posibles ofertas de parte del Gobierno nacional a través del CIN, el Plenario sostuvo que la resolución del conflicto universitario debe darse con una convocatoria formal que permita dar inicio al cumplimiento de la Ley de financiamiento universitario, lo que implica, además, la importancia de sostener las acciones judiciales en curso. Cuando haya una oferta formal esta será llevada a consulta para que decida el conjunto de la docencia de las universidades nacionales, por lo que el Plenario se declaró en estado de alerta y sesión permanente" sigue el comunicado.

En otro sentido, se informó que la CONADU realizó una presentación ante la OIT para denunciar al gobierno nacional argentino por la falta de respuesta al reclamo de convocatoria a la negociación paritaria, y por las acciones antisindicales con las que el gobierno busca limitar el derecho a huelga.

“Con este gobierno la universidad pública está en constante peligro de desaparecer. Pero nosotros no lo vamos a permitir. Mientras el gobierno sigue sin dar respuestas concretas y urgentes a quienes sostenemos las universidades, continuamos el plan de lucha en todo el país. Tenemos la convicción de que el pueblo argentino va a triunfar en esta lucha, y que la universidad es capaz de anudar todos los malestares que estamos viviendo”, expresó Clara Chevalier, secretaria general de la CONADU.

El plenario sesionó en homenaje al Indio Solari en una jornada signada por la partida del artista popular cuyas letras marcaron la sensibilidad de tantas generaciones.