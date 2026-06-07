Torneo Unión Regional Deportiva: Racing, por penales, a las “Semis”

En el Buglione Martinese, Racing derrotó -por penales- a Ferro y aseguró su continuidad en el certamen organizado en conjunto por las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida.

El “Chaira” venció por penales a Ferro tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos revanchas de los Cuartos de Final. Braian Bortolotti a los 12´ y Rodrigo Vivas en contra de su propio arco a los 66´ marcaron los goles en la tarde dominical.

Sufrió de más el equipo dirigido por Carlos Tavare que jugó un gran primer tiempo, pero ni cerca de replicar lo hecho estuvo en el complemento donde Ferro igualó de forma fortuita y recién en los penales se aseguró la victoria.

Poco y nada pasó en los 90 minutos de partido, Racing fue amplio dominador en la primera parte y en la primera llegada clara logró la apertura del marcador.

Iban 12´ cuando tras una buena jugada colectiva, apareció Braian Bortolotti para empujarla y desatar la algarabía racinguista que siguió demostrando grandes pasajes de juego colectivo, aunque no pudo hacer la diferencia.

En el complemento, Ferro fue con poca idea, pero ganó metros y Racing estuvo lejos de ser el elenco de la primera mitad. Un remate en el palo de Álvarez había sido la advertencia previa a lo que fue la igualdad final a los 66´.

Tiro libre desde la derecha del propio Álvarez que complicó en el área. La peinó Galmez y la pelota se estrelló en el travesaño y luego en la humanidad de Vivas que no pudo evitar la caída de su arco.

Poco pasó después porque ninguno quiso perder y en los penales, la “Estrellita” fue más efectiva y tuvo a Rodrigo Vivas siendo el gran héroe y reivindicándose de su autogol y contuvo tres penales “Carboneros”.

Manuel Scacheri, Fermín Kolman y Santiago Izaguirre anotaron en el ganador, mientras que Ayrton Palmieri no pudo ante Vedelini. En Ferro, los goles fueron de Mathias Boungiorno y Gabriel Rivas; Jerónimo Belinchón, Emmanuel Sbardolini y Franco Vales se encontraron con la respuesta del “1” antes de que nuevamente, la violencia diera la nota en una cancha de fútbol local.

Síntesis Racing – Ferro:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Darío Vidovi

Racing (1): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker, Sebastián Álvarez, Gonzalo Izaguirre, Ayrton Palmieri; Santiago Izaguirre, Manuel Scacheri, Matías Ordozgoiti (T. Kolman), Braian Bortolotti (J. Galmez), Uriel Mormando (F. Kolman), Román Garabento. DT- Carlos Tavare

Ferro (1): Franco Vedelini; Sebastián González, Santiago Sáenz Buruaga, Mathias Boungiorno, Alan Benítez; Ignacio Lendi, Juan Álvarez (L. Montero), Miqueas Molina (E. Sbardolini), Franco Vales, Thiago Andreu (J. Belinchón); Gabriel Rivas. DT- Rubén Istillarte

Amonestados: Izaguirre, G., Scacheri (RAC); González, Sbardolini (FCFCS)

Expulsados: No hubo

Goles: 12´ PT Braian Bortolotti (RAC); 21´ ST Rodrigo Vivas e/c (FCFCS)

Incidencias: RAC se impuso en los penales 4 – 3. Convirtieron Scacheri, Kolman e Izaguirre para Racin y Bounghiorno y Rivas para Ferro. Vivas le contuvo los penales a Belinchón, Sbardolini y Vales y Vedelini a Palmieri