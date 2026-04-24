La grave acusación de una concejal y la dura respuesta de otra

Este jueves, en la cuarta sesión del año del HCD y en el marco del tratamiento por la paralización de la obra de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN, la concejal de La Libertad Avanza Eugenia Dumerauf lanzó una gravísima acusación contra el rector Marcelo Aba, a quien acusó de haber desviado fondos para la construcción de aulas en el edificio a la obra en el rectorado que funciona en Tandil.

“Si tanto les preocupa la educación, avísenle al rector Marcelo Aba que desvió los fondos destinados al avance de la obra de la Facultad de Salud hacia el Rectorado de Tandil” disparó Dumerauf.

El proyecto de comunicación, impulsado por el bloque UCR, manifestaba la preocupación por la paralización de la obra de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN. El otro, presentado por el bloque Fuerza Patria, reclamó al Gobierno Nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Dumerauf, quien en la anterior sesión también fue duramente cuestionada por una acusación de “mala praxis” en el Hospital “Dr. Héctor Cura”, en este caso recibió una no menos dura respuesta de su par Lucía Palacios de Fuerza Patria.

“Me preocupa con qué liviandad la concejal habla de los temas. Ya acusó a médicos de mala praxis con una liviandad terrible hace pocos días. Hoy se sienta en esa banca para decir que el rector desvió fondos. ¿Pero con qué autoridad, con qué conocimiento?” se preguntó.

“Si ni siquiera sé si pisó alguna vez una universidad pública. Somos concejales, representamos a los vecinos, tenemos que estar mínimamente formados. Yo no digo que no ocupe su banca, porque ella fue elegida democráticamente para estar ahí, pero por lo menos que sepa lo que significa ser concejal” reclamó Palacios.

“No se puede decir cualquier cosa. Dice cualquier barbaridad -enfatizó-, con un desconocimiento total. Es una burrada lo que dijo y se la dejan pasar todo el tiempo Y la persona que tiene a lado, que es su referente (NdR: Guillermo Lascano) también dice muchas cosas sin ningún sustento, entonces van pasando. ¿Hasta cuándo?”.

Palacio coronó su réplica, a modo de ironía, pidiéndole a la concejal Dumerauf que dé una clase acerca de cómo se debe financiar la actividad universitaria.