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Llega la 3ª Expo Educativa “Olavarría Estudia”

El jueves 11 y viernes 12 de junio el Salón Rivadavia será sede de una nueva edición de la expo que cuenta con toda la oferta educativa local en nivel superior.

 

 

La próxima edición de Expo Educativa “Olavarría Estudia”, un evento que busca promover la oferta educativa de nivel superior en el partido de Olavarría, y que cuenta con la participación de los estudiantes como protagonistas.

 

La tercera edición de la Expo Educativa 2026 se llevará a cabo los días jueves 11 y viernes 12 de junio en el Salón Rivadavia, de 9 a 15 horas, donde se podrán recorrer los stands y conocer la oferta en educación superior, técnica y para el trabajo.

 

Este año participarán 22 instituciones de formación y 5 áreas municipales que estarán presentes para garantizar la visibilidad de la oferta educativa local generando un espacio de diálogo, articulación y encuentro entre el nivel secundario y la formación superior y/o para el trabajo.

 

Además, el evento busca  promover la cultura del aprendizaje continuo y el valor de la formación a lo largo de toda la vida, fomentando el rol activo en la construcción de la trayectoria formativa y fortaleciendo la capacidad de decisión frente a las opciones disponibles.

 

Aquellos/as interesados/as en participar de los talleres y charlas, deberán inscribirse a través de los siguientes formularios para las propuestas del día jueves 11 de junio (clic aquí) y para el viernes 12 de junio (clic aquí).

 

Como novedad, en esta edición, en el marco de la Expo y de manera simultánea, se llevarán a cabo recorridos por parte de la Coordinación de Turismo por espacios culturales municipales, dirigido a estudiantes de ruralidad y localidades. Al igual que, charlas y talleres dictados por las mismas instituciones participantes.

 

El evento es organizado por el Municipio de Olavarría junto a la Jefatura Regional de Educación y está dirigido a estudiantes de instituciones de educación secundaria, técnica y agraria, tanto públicas como privadas, y para la comunidad en general.

 

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