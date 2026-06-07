“Cross de La Isla”: pasó la 5° edición con casi 400 atletas

Organizado por el grupo de entrenamiento Pulso Activo, el “Cross de La Isla” festejó su 5° edición con casi 400 atletas y se instala en el calendario como una de las pruebas más convocantes de la Ciudad.

La carrera que tuvo como principal protagonista el barro en diversos sectores por las lluvias de los últimos días tuvo a Yamila Pedreira y Diego Arias ganando en la distancia de 12 kilómetros.

Además, hubo una distancia de 6K donde las victorias fueron para Valentina Martín y Jeremías Peralta.

Los resultados:

12K

Damas

1° Yamila Pedreira con 56:17

2° Laura Trumpio con 56:56

3° Marianela Fernández con 59:25

4° Romina Acosta

5° Estrella Suárez

Caballeros

1° Diego Arias con 43:21

2° Lucas Martín con 43:32

3° Ezequiel Magallane con 43:44

4° Pablo Catalini

5° Luciano Sosa

6K

Damas

1° Valentina Martín con 28:07

2° Yamila Evaristo

3° Fátima Pezoa

4° Rocío Villegas

5° Fátima Villalba

Caballeros

1° Jeremías Peralta con 22:28

2° Cristian Ivaldo

3° Rafael De los Santos

4° Mauro Olivera

5° Cristian Rodríguez