Torneo Interligas: graves incidentes en el Buglione Martinese

El “clásico moderno” del fútbol olavarriense volvió a tener un final para repudiar ya que consumada la clasificación de Racing hubo incidentes.

El “Chaira” festejó el pasaje a Semifinales del Torneo Interligas por penales, pero en medio de los festejos, comenzaron los incidentes.

Hubo piñas entre jugadores, allegados y colaboradores dentro del campo de juego del Buglione Martinese y también corridas, piedrazos, daños materiales y balas de gomas en las inmediaciones del estadio.

Disipada la trifulca entre los representantes locales y el “Carbonero”, la Policía debió intervenir porque la hinchada visitante comenzó a causar destrozos en inmediaciones de la cancha cuando emprendía su retirada.

Los uniformados dispararon balas de gomas para retirar a los violentos que rompieron veredas y lanzaron piedrazos a los vehículos del estacionamiento manchando nuevamente los colores de la entidad.