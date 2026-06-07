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 - 7 de Junio de 2026 | 20:01

Torneo Interligas: graves incidentes en el Buglione Martinese

Lo que fue un domingo de fútbol en la continuidad del Torneo Unión Regional Deportiva terminó en lamentables incidentes. Hubo piñas adentro del rectángulo de juego y balas de gomas en las inmediaciones.

Fotos: Andrés Arouxet

El “clásico moderno” del fútbol olavarriense volvió a tener un final para repudiar ya que consumada la clasificación de Racing hubo incidentes.

 

El “Chaira” festejó el pasaje a Semifinales del Torneo Interligas por penales, pero en medio de los festejos, comenzaron los incidentes.

 

 

Hubo piñas entre jugadores, allegados y colaboradores dentro del campo de juego del Buglione Martinese y también corridas, piedrazos, daños materiales y balas de gomas en las inmediaciones del estadio.

 

Disipada la trifulca entre los representantes locales y el “Carbonero”, la Policía debió intervenir porque la hinchada visitante comenzó a causar destrozos en inmediaciones de la cancha cuando emprendía su retirada.

 

 

Los uniformados dispararon balas de gomas para retirar a los violentos que rompieron veredas y lanzaron piedrazos a los vehículos del estacionamiento manchando nuevamente los colores de la entidad.

 

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