Nueva campaña de recolección de basura electrónica

El próximo jueves 18 de junio se llevará a cabo una nueva Campaña de Recolección de Residuos Electrónicos, de 10 a 13 horas, en el Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO).

En esta oportunidad, al igual que en la primera edición del 2026, contará con la participación activa de instituciones educativas en la clasificación de equipos recuperables, y se da en el marco del proyecto interinstitucional “Clic Verde: del desecho al derecho”, una iniciativa que promueve la gestión responsable de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), desde una perspectiva educativa y ambiental.

En esta nueva campaña los y las estudiantes de escuelas que ya fueron convocadas previamente tendrán un rol activo durante la jornada ya que participarán en la identificación, clasificación y selección de equipos con potencial de reparación o reutilización.

Esta instancia funcionará como un paso intermedio entre la recepción del material y su traslado al Complejo Penitenciario de la localidad de Sierra Chica, donde se realiza el tratamiento del material que no pueda ser recuperado y quede como descarte.

Los equipos que resulten aptos serán reacondicionados para su reutilización en instituciones educativas, favoreciendo el acceso a recursos tecnológicos y promoviendo la economía circular.

En esta segunda edición de la Campaña de Basura Electrónica, que tendrá lugar en los próximos días, se podrán acercar computadoras, impresoras, monitores, celulares, televisores, microondas, centrales telefónicas, routers, pequeños electrodomésticos, radios y videocámaras.

No se recibirán heladeras, lavarropas, cocinas, lavavajillas, tóners, baterías, pilas ni lámparas.

Cabe aclarar que la actividad no se suspende por lluvia.