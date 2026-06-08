En la Unidad Nº 2 confeccionaron bolsos para estudiantes

En el marco de las actividades de formación en oficios que se desarrollan en la Unidad Nº 2 de Sierra Chica, los reclusos que participan en el Programa de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos (Piatja), confeccionaron treinta bolsos destinados a alumnos del Centro de Educación de Nivel Secundario N° 455.

La actividad se desarrolló en el Taller de Costura, donde los participantes fortalecen habilidades, hábitos laborales y de trabajo en equipo. La capacitación estuvo a cargo de Carlos, un privado de la libertad con experiencia en el oficio, quien instruyó a sus pares en el proceso de confección.

Además, desde el Programa destacaron que los jóvenes trabajaron con telas, cuerinas y retazos, materiales reutilizados y transformados en distintos accesorios.

Los talleres se desarrollan dos veces por semana y cuentan con la participación de alrededor de cinco jóvenes en cada jornada. Desde el Piatja remarcaron la importancia de estas propuestas como herramientas fundamentales para promover la formación laboral y favorecer futuras oportunidades de reinserción social.

Tanto el instructor como los alumnos realizaron las tareas con compromiso y dedicación, reflejando el valor del aprendizaje colectivo y el esfuerzo compartido.

Las actividades fueron coordinadas por el equipo Piatja y, en la entrega, estuvieron el director del CENS N° 455, Ezequiel Maitini, su bibliotecaria, Gabriela Holl, el jefe de Tratamiento de la Unidad 2, Mauro Becker, la coordinadora Técnica del Piatja, Julieta Videla, y su coordinadora en Seguridad, Rocío Defeo.

“El Taller de Costura continúa consolidándose como un espacio de aprendizaje y formación, donde los jóvenes adquieren herramientas útiles para su desarrollo personal y futuras oportunidades laborales”, destacaron.