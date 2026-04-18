Carlos López sobre la amenaza de bomba: “Es indignante, pero seguiremos apostando al deporte y al esfuerzo colectivo”

La tradicional actividad mensual del deporte de los puños sufrió la dramática intervención policial mientras se realizaba la velada debido a una amenaza de bomba y pasadas las horas, desde la organización se emitió un comunicado.

Carlos López, organizador de la velada y principal motor de la actividad en la Ciudad, dio a conocer su postura sobre lo acontecido mientras se llevaba a cabo la programación y que derivó en la rápida intervención policial y la suspensión posterior.

El comunicado: “El viernes 17 de abril, nos encontrábamos llevando adelante un nuevo y exitoso evento de boxeo, organizado con el compromiso y la dedicación de todo un mes de trabajo para brindar un espectáculo de calidad al público.

Lamentablemente, en medio de la jornada, se produjo un hecho grave: una amenaza de bomba que obligó a activar de inmediato el protocolo de seguridad correspondiente. Como consecuencia, el evento debió ser suspendido para resguardar la integridad de todas las personas presentes.

Resulta profundamente indignante que alguien haya realizado este llamado, sin medir las consecuencias ni el esfuerzo de tantas personas involucradas: organización, deportistas, equipos técnicos y servicios contratados, que trabajaron con responsabilidad y profesionalismo.

Repudiamos enérgicamente este tipo de acciones que atentan contra el trabajo, el deporte y la seguridad de la comunidad. Agradecemos la comprensión del público y el accionar de las autoridades que intervinieron ante esta situación.

Seguiremos apostando al deporte y al esfuerzo colectivo, más allá de este lamentable episodio”.