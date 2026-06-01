El Municipio impulsa una campaña para defender la Zona Fría

El Municipio de Olavarría impulsa una campaña de adhesión en defensa del régimen de Zona Fría, ante el avance de una iniciativa legislativa que podría reducir los descuentos vigentes sobre las tarifas de gas y generar un incremento en las facturas que pagan miles de familias del Partido.

La propuesta, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, modifica el esquema actual de beneficios y limita el alcance de los descuentos que hoy reciben los usuarios residenciales. De concretarse, la medida afectará la economía de los hogares olavarrienses en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo y el aumento sostenido del costo de vida.

En ese marco, desde el Municipio adelantaron que se dispondrán mesas de adhesión para que las personas interesadas puedan acompañar con su firma esta iniciativa y manifestar su apoyo a la continuidad de un beneficio que representa un alivio concreto para miles de usuarios y usuarias del Partido de Olavarría.

Vale recordar que el proyecto aprobado en la Cámara Baja propone volver parcialmente al esquema previo a 2021, además de introducir cambios estructurales en la forma de calcular el beneficio.

Actualmente, las y los usuarios alcanzados por el régimen de Zona Fría perciben una bonificación del 30% o del 50% sobre el total de la factura de gas. El nuevo proyecto modifica ese criterio y establece que el subsidio sólo se aplicará sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que es apenas uno de los tres componentes que integran una factura residencial.

Los otros dos componentes son el Valor Agregado de Distribución (VAD), que explica gran parte del cargo fijo que pagan los hogares, y el costo del transporte troncal del gas natural. Sobre esos dos segmentos de la tarifa el Estado dejaría de cubrir el descuento que actualmente financia.

Puntos de adhesión

Desde el municipio de Olavarría se dispondrán planillas para firmar, en el horario de 8 a 13 horas, en los siguientes espacios y edificios públicos:

_ Palacio San Martín, Mesa de Entrada

_ Palacio Belgrano, Mesa de Entrada

_ Dirección de Defensa al Consumidor, Coronel Suárez 2843.

_ Dirección de Deporte Social, avenida Del Valle 3549 (Casa del Deporte)

_ Servicio Municipal Territorial 1, avenida Alberdi y Fassina

_ Servicio Municipal Territorial 2, avenida Alberdi y Coronel Suárez

_ Servicio Municipal Territorial 4, Berutti y Rufino Fal

_ Servicio Municipal Territorial 6 (Caps 22), Mendoza y Balcarce

_ CIC Facundo Quiroga, Santa Fe 601

_ NIDO Villa Magdalena, Necochea 6030

_ NIDO barrio El Progreso, Mitre y calle 7

_ Centro Deportivo y Recreativo Municipal Diego Armando Maradona, avenida Emiliozzi y calle 130

_ Concejo Deliberante, Alsina y San Martín

_ Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, avenida Sarmiento 2669

_ Dirección de Licencias de Conducir, San Martín 2552

_ Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, Moreno 2765

_ Terminal de Ómnibus Olavarría, avenida Pringles 3190

_ Delegación Municipal Loma Negra

_ Delegación Municipal Sierras Bayas

_ Delegación Municipal Sierra Chicas

_ Delegación Municipal Hinojo

_ Delegación Municipal Recalde

_ Delegación Municipal Espigas

_ Delegación Municipal Santa Luisa