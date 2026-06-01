“Hicimos la ley de zona fría con el respaldo de los datos del Servicio Meteorológico”

La concejal por Fuerza Patria Liliana Schwindt explicó cuál será el impacto en las boletas de gas si prospera la derogación de la llamada ley de zona fría.

En diálogo con el Programa Contacto, que se emite de lunes a viernes de 9 a 13 horas por streaming en Youtube y en los canales 543 de Flow y 7 y 80.1 de la grilla de Personal, Schwindt manifestó que es muy probable que tras la aprobación en la Cámara de Diputados el proyecto tenga el visto bueno de los senadores nacionales.

Por eso, explicó que la ley de zona fría quedará desarmada. “No tendremos más el beneficio si pasa por la Cámara de Senadores”, detalló.

La ex legisladora nacional e impulsora de la normativa que rige desde el año 2021, explicó: “La ley dispuso la creación de un fideicomiso al que aportamos todos, los que viven en zona fría y los que no, lo hacen aquellos que están conectados a la red de gas”.

“Antes era solo la Patagonia y luego se incluyó parte de la provincia de Buenos Aires, además del sur de Córdoba y Santa Fe, parte de Mendoza y de San Luis. Es un sistema solidario. Lo curioso es que el fondo fiduciario no lo tocan pero nosotros dejamos de percibir el beneficio de la zona fría”, apuntó.

Schwindt agregó que el argumento oficial es que solo se subsidiará a aquel que lo necesita, para evitar que el dinero vaya a gente que tiene recursos. Precisó que se destinará a aquellos que cobren por debajo de tres canastas básicas que hoy equivalen a 4.100.000 pesos.

La concejal advirtió que además se aplicarán otro tipo de filtros, como puede ser qué vehículo tiene el titular de la cuenta, y de esa manera no será tan sencilla la aplicación del descuento.

“La ley vigente era más clara y se aplicaba un subsidio de un 30 por ciento para algunos casos y un 50% en otros y sobre todo estaba pensada para amortiguar el impacto porque en esta zona se consume mucho gas para paliar las bajas temperaturas”, detalló.

“El tiempo que va de abril a octubre aquí es muy común que tengamos el calefactor prendido, hay más consumo que en otras zonas”, graficó.

A la hora de sacar cuentas, Schwindt ejemplificó con la boleta de un vecino, en la que se ve que aporta 2 mil pesos al fondo fiduciario y recibe como beneficio 22 mil pesos. “Seguirá aportando al fondo del fideicomiso pero ya no recibirá el beneficio por la llamada zona fría”, resumió.

Precisó que, si finalmente se deroga esta norma, en vez de 22 mil pesos pasará a tener 7 mil pesos de bonificación y además hay que ver el impacto de la llamada ‘letra chica’.

Schwindt explicó que la ley de zona fría otorgaba una tarifa diferencial y tenía un impacto sobre toda la factura, exceptuando los impuestos que nunca estuvieron incluidos. Sin embargo, anotó, el consumo, el transporte y la distribución sí estaban contemplados.

Aclaró que “la factura tiene tres tramos de facturación, que es el consumo del gas en el domicilio, que es el gas en boca de pozo, el transporte, que te lo cobra otra empresa, que trae el gas hasta la entrada de Olavarría y luego se contempla lo que cobra Camuzzi por distribuirlo a cada casa”.

De acuerdo a la explicación, la zona fría incluía todos los ítems y el cambio que se impulsa no los contempla, sino que el descuento que se aplique será solo sobre los metros cúbicos consumidos, por lo tanto, será menor.

Schwindt fue durísima con el oficialismo: “Dicen que hay que terminar con los subsidios, pero para conseguir los votos de los diputados de las provincias del norte, les dieron subsidios energéticos en el verano”.

La ex diputada nacional se refirió también a la importancia de revisar las facturas y analizar los consumos, algo que se dificulta cuando no se envían en papel y se digitaliza toda la información.

Adelantó que el jueves venidero se concretará una reunión en la Cámara de Diputados de la que participarán intendentes y legisladores de distintas regiones afectadas por la derogación de la ley para pedirles a los senadores que no avalen este proyecto.

“Les vamos a plantear que es una injusticia para nuestras comunidades, ya que cuando hicimos la ley fue porque había respaldo del Servicio Meteorológico. Están registradas las temperaturas que tuvieron Azul, Olavarría, Tandil, Tornquist, por citar algunas ciudades” y agregó: “Prácticamente no hay otoño acá y no se puede estar sin calefacción”.

Coopelectric y la cuota capital

Liliana Schwindt también se refirió al accionar de la cooperativa local y a la decisión de sumar el cobro de la cuota capital cuando está expresamente prohibido por el organismo de control (OCEBA).

Como ya ha informado la entidad, con el cambio del sistema de facturación el cobro será aparte y dependerá de cada asociado si lo paga o no.

“Idearon el troquelado para no incluirlo en la factura general pero si ese item está asociado a los servicios sociales será un problema para mucha gente, lo pensará dos veces antes de no pagarlo”, consideró.

“Estamos atados, somos rehenes de las decisiones, que en este caso se tomaron en la asamblea de la cooperativa”, lamentó.