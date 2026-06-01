“Chami-cumbia”, de Olavarría a San Nicolás con una carretilla

Mauricio Sanz, mejor conocido como “Chami-cumbia” en la ciudad comenzó el pasado 25 de mayo una peregrinación hacia la iglesia de San Nicolás con su carretilla, método que eligió en homenaje al Vasco de la Carretilla.

Fue entrevistado en su llegada a Bolívar el último jueves donde contó detalles de su historia y los motivos de su viaje.

Expresó que la historia comenzó hace muchos años por ir a San Nicolás por un amigo, Gerardo, que tiene en aquella localidad que le obsequió una medalla que pegó en su bicicleta de carreras.

“Yo antes corría en bicicleta, pasaron los años y he ido en bicicleta a Mar del Plata, Sierra de la Ventana, Tandil y nunca a la iglesia de San Nicolás. Fui muchas veces a cumpleaños de sus hijos pero siempre en camión porque soy camionero”, relató.

Sobre la carretilla, explicó que se dijo así mismo “vamos a hacerla más difícil” y como es fanático del Vasco de la Carretilla “decidí salir el 25 de mayo porque es una fiesta especial para todos los argentinos pero también porque es el día que él llegó desde Piedra Buena a Buenos Aires en 1936”.

“Yo le estoy rindiendo un homenaje, no es para batir ningún récord ni nada, sino sentir lo que ese hombre sintió”, resaltó.

Contó que tiene esa herramienta desde el año 2009 cuando se hizo su casa. “Yo me propuse cada 100 kilómetros hacer 3 noches de carpa y después 4 días de caminata. Si alguien me quiere llevar es un cachito nomás, no mucho”.

En ella lleva utensilios y comida, ropa, una carpa, colchón inflable y una lata de 20 litros que usa como silla. También está acompañado por su perro.

“En mi casa quedó mi señora y mis hijos. Ya están acostumbrados a estas locuras porque tenemos otras aventuras, no con carretillas pero si en moto o motorhome”, remarcó Sanz.

Destacó que desde que partió de la ciudad no ha tenido que cocinar porque vecinos y viajantes que lo han visto le han alcanzado comida en todo momento, como locro, masitas, y facturas, entre otros.

Para comunicarse con su familia y conocidos, indicó que “todas las mañanas, mediodía, tarde y noche pongo un estado para que la gente sepa donde estoy”.

Además, publica a diario su recorrido e historias que le suceden en el camino en su cuenta de Tik Tok @Chamicumbia.

Fuente: FM10 Bolívar