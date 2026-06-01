Gonzalo Aman debutó en la AmeriCup U18

La Selección Argentina U18 tuvo su estreno en la AmeriCup U18 que se juega en México y fue con derrota ante Estados Unidos.

El equipo “albiceleste” dirigido por Mauro Polla tuvo su estreno frente a Estados Unidos y fue derrota por 88 a 58, en el primero de los tres encuentros correspondientes al Grupo A, que también integran Brasil y México.

En el Domo de la Feria de León en México, Gonzalo Aman suma una nueva experiencia internacional con el combinado nacional que buscará la clasificación para la Copa del Mundo U19 de 2027. El deportista surgido en Estudiantes debutó en el certamen con 17:29 minutos con 9 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias.

Tras el estreno, Argentina volverá a jugar este martes frente a Brasil, también desde las 20:30 y cerrará la Fase de Grupos el jueves ante México a partir de las 23:00.

Una vez finalizada la etapa inicial, los cuartos de final se disputarán el viernes, las semifinales el sábado y la final el domingo.