Liga Federal: Racing y Estudiantes, con destinos confirmados

La tercera categoría del básquet nacional completó la Fase Regular y se definió cómo sigue el calendario y quiénes serán los rivales de los equipos de Olavarría.

En la Conferencia Sudeste A quedaron definidos los cruces del Play-In y será con Racing con ventaja de localía y Estudiantes iniciando la serie en el Parque Guerrero para definir en General Pico.

Completados los 14 partidos, Racing finalizó en el cuarto lugar del clasificador y Estudiantes sexto por lo que enfrentarán a Independiente -5°- y Sportivo Independiente -3°-. Además, Ferro Carril Oeste y All Boys, avanzaron directamente a Cuartos de Final.

La Reclasificación iniciará el próximo jueves, 4 de junio en el gimnasio Duggan Martignoni para Racing y en el Maxigimnasio para Estudiantes y la próxima semana, el 9 de junio se jugarán los segundos puntos. En caso de igualdad en la serie, el tercer y definitivo partido se disputará el 10 de junio.

Los ganadores de ambas series se sumarán a Ferro y All Boys que, junto a los clasificados de la Sudeste B, conformarán la primera llave con rivales no conocidos que definirán los elencos del grupo que avanzan a los Play-Off nacionales donde, en primera instancia, enfrentarán a equipos de la Conferencia Sur.