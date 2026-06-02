Liga Federal: futuro definido para los olavarrienses

La tercera categoría del básquet argentino terminó con la primera ronda de su programación y se definió cómo sigue el torneo para todos los representantes locales.

En la Conferencia Sudeste A, Ferro Carril Oeste había asegurado el “1” con varios partidos de anticipación, pero cerró la Fase Regular con victoria ante All Boys.

El “Verdolaga” venció al equipo de Santa Rosa por 96 a 70 con 15 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia en 16:46 minutos de juego para Nicolás Giménez.

Además, Independiente cerró la Fase Regular con victoria de Estudiantes en el Duggan Martignoni para ser 5° y enfrentar al “Chaira” en la Reclasificación.

En la noche del domingo, Ariel Weisbeck aportó 16 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias en 33:24 y Matías Beltramella no sumó minutos.

Por otro lado, en la Sudeste B, Atenas completó sus actuaciones con derrota 82 a 65 ante Belgrano de San Nicolás como visitante.

En el “Griego” que finalizó 6° producto de 6 triunfos y 8 derrotas y enfrentará a Estudiantes en el Play-In tuvo a Santiago Aman como máximo anotador con 21 puntos, 9 rebotes y 1 recupero en 39:18 y a Ignacio Aman con 7 puntos y 3 rebotes en 24:35.

Por último, en la Región Metropolitana, Presidente Derqui venció a Gimnasia de Ituzaingó por 94 a 79 en el último partido de temporada regular y en la noche del lunes inició con los Play-Off.

Mauricio Pane sumó 21:34 minutos con 10 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias ante el GEI y en el triunfo de Derqui 86 a 65 ante Morón en lo que fue el primer cruce de eliminación directa, el olavarriense aportó 15 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 1 recupero en 26:07 minutos.