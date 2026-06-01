Básquet Local: se cerró la 6° fecha con triunfo para Racing

En Azul, Racing volvió al triunfo en el certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División.

El “Chaira” derrotó 110 a 100 a Chacarita en el estadio “Tricolor” y volvió al triunfo en la competencia doméstica. Jonas Regalado con 29 puntos fue el goleador de la noche.

Repartiendo las conversiones en toda su plantilla y dominando desde el comienzo mismo las acciones a pesar de las reacciones del elenco azuleño, los dirigidos por Matías Orlando se reencontraron con la victoria en el cotejo de muy alto goleo que cerró una nueva fecha del Torneo Anual.

Síntesis Chacarita – Racing:

Estadio: Chacarita

Chacarita (100): Hernández (11), Schwab (12), Pioli (20), Encinas (28), Regalado (29) -FI- Minichiello (0), González (0), Urrutia (0). DT- Martín Encinas

Racing (110): Ciuffetelli (13), Larregina (13), Pietrafesa (23), D´Alessio, F. (6), Alonso (7) -FI- Díaz Herrera (4), Dieser Cataldi (9), D´Alessio, S. (18), Venzi (0), Cuadrillero (17). DT- Matías Orlando

Parciales: 21 – 28; 52 – 53; 67 – 77 y