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 - 1 de Junio de 2026 | 21:32

Torneo Federal A: Hadad fue el único que festejó

En el transcurso del fin de semana, el Torneo Federal A completó una nueva fecha con festejo únicamente para Nadir Hadad.

Foto: Prensa Sportivo Las Parejas

La tercera categoría del fútbol argentino completó la 11° fecha en las cuatro regiones y fue con un único festejo olavarriense.

 

En la Zona A, Sportivo Las Parejas sumó una nueva victoria y se acomoda en la tabla de posiciones. Fue 1 a 0 ante Escobar en condición de local con Nadir Hadad siendo titular y dejando el campo de juego en el complemento.

 

Por otro lado, en la Zona D, hubo enfrentamiento entre deportistas locales y terminó siendo empate 0 a 0 entre Círculo Deportivo y Villa Mitre.

 

En el estreno de Diulio Botella y Matías González en el banco del “Papero”, Quimey Marín ingresó en la segunda parte y en el elenco de Bahía Blanca, Pablo Mujica fue titular y se retiró poco antes del final.

 

Dentro del mismo grupo, Kimberley recibió a Germinal y se impuso por 1 a 0 y el cuarto árbitro fue el olavarriense Nicolás Moreno.

 

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