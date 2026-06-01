Torneo Federal A: Hadad fue el único que festejó

La tercera categoría del fútbol argentino completó la 11° fecha en las cuatro regiones y fue con un único festejo olavarriense.

En la Zona A, Sportivo Las Parejas sumó una nueva victoria y se acomoda en la tabla de posiciones. Fue 1 a 0 ante Escobar en condición de local con Nadir Hadad siendo titular y dejando el campo de juego en el complemento.

Por otro lado, en la Zona D, hubo enfrentamiento entre deportistas locales y terminó siendo empate 0 a 0 entre Círculo Deportivo y Villa Mitre.

En el estreno de Diulio Botella y Matías González en el banco del “Papero”, Quimey Marín ingresó en la segunda parte y en el elenco de Bahía Blanca, Pablo Mujica fue titular y se retiró poco antes del final.

Dentro del mismo grupo, Kimberley recibió a Germinal y se impuso por 1 a 0 y el cuarto árbitro fue el olavarriense Nicolás Moreno.