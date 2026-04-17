Amenaza de bomba en El Fortín: el boxeo fue suspendido

El festival de abril "Al estilo Carlos López" se vio interrumpido por una amenaza de bomba que obligó la intervención de la Brigada Antiexplosivos.

Cinco peleas habían trascurrido del tradicional evento en el recinto "Fortinero" cuando una amenaza de bomba obligó al desalojo del buen número de personas que se habían dado cita.

Un llamado al 911 derivó en la rápida intervención policial que desalojó al público, deportistas y toda persona dentro del salón de fiestas del Club El Fortín.

Suspendido el evento, se realizó la revisión correspondiente a cargo de la Brigada de Explosivos de Azul. Carlos López, organizador del evento y Matías Cirigliano, presidente de la Comisión Municipal de Box, acompañan a los profesionales.