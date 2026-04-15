Nehuén Erripa fue el mejor Sub23 en la Doble Bragado

Luego de consagrarse ganador de la contrarreloj, Nehuén Erripa se proclamó ganador de la categoría Sub23 de la Doble Bragado que se completó el pasado fin de semana.

Nehuén Erripa volvió a dejar su sello a nivel nacional tras una destacada actuación en la Doble Bragado, una de las competencias más emblemáticas del ciclismo argentino, que contó con la participación de alrededor de 170 pedalistas.

El representante olavarriense se consagró como ganador de la clasificación general Sub23 y además logró un valioso quinto puesto en la clasificación general absoluta, que quedó en manos de Cristian Clavero.

Erripa, integrante del equipo Aspen Bici, ya había dado muestras de su gran nivel el sábado al imponerse en la prueba de contrarreloj individual, inscribiendo su nombre en una especialidad histórica dentro de la competencia, que en otras ediciones tuvo como ganadores a referentes como Ricardo Jurado y Leandro Messineo.

En la clasificación general, tras cinco etapas y la contrarreloj, el podio fue encabezado por Clavero, seguido por Cobarrubia, Mastrangelo y Rey, con Erripa completando el quinto lugar. Por otro lado, en la Sub23, Erripa fue escoltado por Lisandro Bravo y Santiago Gruñeiro.

Por su parte, en la clasificación general por equipos, Aspen Bici alcanzó un meritorio tercer puesto, quedando por detrás de Chacinados El Pato y Telaio Master.

La competencia que completó su 89° edición y tuvo a Fiamma Abrisqueta luciéndose en la categoría Damas, también contó con la participación de Teo y Bautista Sequeira y Diego Castro con el team Ciudad de Bragado; Airton Trumpio en el SAT, y Facundo Dumerauf e el equipo de Pehuajó.